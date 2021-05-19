İzmir'de ev hanımı 4 çocuk annesi Ayşe Vural, uyuşturucu kullanan kızı Zeynep Vural'ı (29) boğuşma sırasında öldürdü. Kızının uyuşturucu kullandığı için çalışmadığını ve kendinden sürekli para istediğini söyledi. Katil anne, "Kızım kustu. Ben de kusmuğu temizlerken boynunda bulunan fuları çekerek yere savurdum. Hırıltı sesi geliyordu. Beni öldürür düşüncesiyle odada bulduğum poşeti başına geçirdim. Ölüp ölmediğini bilmediğim için kızımın avuç içini öpüyordum. Cansız bedenini mutfaktan odaya taşıdım. Sabaha kadar yanında yattım" dedi.

ARABADAN ATLAMIŞ



1.5 yıl önce tedavi merkezine arabayla götürülürken Zeynep Vural'ın hızla giden aracın kapısını açarak kendini yola attığı ortaya çıktı. Ölümden dönen Zeynep'in bir bacağının kırıldığı, bir süre tedavi gördüğü belirtildi.