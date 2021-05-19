Cihangir'de yabancı uyruklu kadını taciz eden ve 41 yıl hapis istenen sapıktan klasik savunma: Bir anda kendimi kaybettim pişmanım

Olay, 9 Nisan 2021 günü saat 12.00 sıralarında Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre parkta elinde telefonla yürüyen yabancı uyruklu kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı.
Saldırgan ile boğazını sıkarak taciz ettiği kadın arasında boğuşma yaşandı. Yaşanan boğuşmanın ardından saldırgan cebindeki bıçağı çıkararak kadının boğazına dayadı.
Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Sosyal medyada da tepkilere neden olan görüntüleri inceleyen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden şüphelinin kimliği tespit etti. Şüpheli Berzan E.Ç. (19), polis ekipleri tarafından yakalandı.
"PİŞMANIM" DEDİ
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Berzan E.Ç.'nin parkta gezerken bir bankta tek başına oturan ve telefonla konuşan kadın gördüğünü, kadının hoşuna gitmesi üzerine bankta yanına oturduğunu belirttiği anlatıldı.