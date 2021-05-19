Cihangir'de yabancı uyruklu kadını taciz eden ve 41 yıl hapis istenen sapıktan klasik savunma: Bir anda kendimi kaybettim pişmanım

Soruşturma kapsamında, özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Akif S.'nin tanık olarak ifadesine başvuruldu. Akif S. de bir kadın çığlığı duyduğunu, sesin geldiği yerde bir erkek şahsın kadın bir şahsa sarıldığını, elinde bıçak olduğunu ve zorla bu kadını alıkoyduğunu gördüğünü uzak mesafede olduğu için bağırarak yardım ettiğini söyledi.