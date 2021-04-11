POLİS HAREKETE GEÇTİ

Konuyla ilgili emniyette herhangi bir şikayetin olmadığı öğrenilerken polis, görüntülerdeki saldırganı yakalamak için harekete geçti.

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