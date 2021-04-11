İstanbul'da Cihangir'de dehşete düşüren bir olay yaşandı.
Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda elinde telefonla yürüyen kadının arkasından yaklaşan bir şahıs kadının tacizine uğradı.
KADINI TELLERE SIKIŞTIRDI
Kadın tacize direndiğinde ise saldırgan ile mağdur arasında boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında saldırgan genç kadını bir kaç metre ileriye iterek tellere sıkıştırdı.
BOĞAZINA BIÇAK DAYADI
Saldırgan genç kadını tellere yasladı ve boğuşmasını öyle devam ettirdi. Yaşanan boğuşmanın ardından saldırgan cebindeki bıçağı çıkararak kadının boğazına dayadı.