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    • 11.04.2021 18:41
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    'de kadına bıçaklı ! Polis harekete geçti

    'da 'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Genç bir kadın gündüz vakti bıçaklı bir saldırganın ine uğradı. Skandal olaya tepki yağarken polis tacizciyi yakalamak için harekete geçti.

    AJANSLAR
    Polis cihangir sapığının peşinde!

    İstanbul'da Cihangir'de dehşete düşüren bir olay yaşandı.

    Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda elinde telefonla yürüyen kadının arkasından yaklaşan bir şahıs kadının tacizine uğradı.

    KADINI TELLERE SIKIŞTIRDI
    Kadın tacize direndiğinde ise saldırgan ile mağdur arasında boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında saldırgan genç kadını bir kaç metre ileriye iterek tellere sıkıştırdı.

    BOĞAZINA BIÇAK DAYADI
    Saldırgan genç kadını tellere yasladı ve boğuşmasını öyle devam ettirdi. Yaşanan boğuşmanın ardından saldırgan cebindeki bıçağı çıkararak kadının boğazına dayadı.

        Kadının uğradığı taciz ve saldırının görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak, tepki gösterildi.

        POLİS HAREKETE GEÇTİ
        Konuyla ilgili emniyette herhangi bir şikayetin olmadığı öğrenilerken polis, görüntülerdeki saldırganı yakalamak için harekete geçti.

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