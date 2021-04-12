



"KADIN HOŞUMA GİTTİ, BİR ANLIK GAFLETE KAPILDIM"

Öte yandan adliyeye sevk edilen şüphelinin ifadesi de ortaya çıktı. Suçunu kabul eden ve pişman olduğunu belirten şahsın, "Kadın hoşuma gitti, bir anlık gaflete kapıldım" dediği öğrenildi. Şüphelinin ifadesinde 2014 yılında dayısı tarafından cinsel tacizine uğradığını iddia ettiği de öğrenildi. Emniyette suç kaydı bulunmadığı da öğrenilen yüzde 50 zihinsel engelli ve psikolojik sorunları olduğu belirlenen şahsın, kendisi hakkında 12 kez kayıp başvurusunda bulunulduğu ortaya çıktı.