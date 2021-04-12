İstanbul Beyoğlu Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, parkta elinde telefon ile yürüyen Finlandiyalı kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğramıştı.
SALDIRI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Saldırgan ile boğazını sıkarak taciz ettiği kadın arasında boğuşma yaşanmıştı. Yaşanan boğuşmanın ardından saldırgan cebindeki bıçağı çıkararak kadının boğazına dayamıştı. Direndiği için saldırgan tarafından boğazı sıkılan genç kadının görüntüleri, sosyal medyada infiale neden olmuştu. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yanmıştı.
BEYOĞLU POLİSİNİN YAKALADIĞI ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Sosyal medyada tepki yağan görüntülerin ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Çalışmalar kapsamında görüntülerden kimliği tespit edilen Berzan Erem Ç. (19), polis ekipleri tarafından Sancaktepe'de bir çay bahçesinde olayda giydiği kıyafetlerle ve kullandığı bıçakla yakalanmıştı. Şüpheli Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'nde "cinsel saldırı" suçundan adli işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs sevk esnasında gazetecilerin sorularına, "Pişmanım" diye yanıt verdi.