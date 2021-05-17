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    Manken 'ın hayatı film gibi! Hapiste 2 kez bıçaklandım

    2016 ve 2017 güzeli , şantajdan sonra nitelikli yağmadan 6 yıl hapis yattı. Tahliye olan Demiralp, “Cezaevinde iki kez bıçaklandım. Artık hayatıma dönmek istiyorum” dedi.

    Hapiste 2 kez bıçaklandım

    İstanbul'da ve birincisi manken Sibel Demiralp (28), bir iş insanını çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 'Şantaj' suçundan beraat etti.

    Ancak 'Nitelikli yağma' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Tahliye olan Demiralp, yaşadığı zor günleri anlattı. 22 yaşında cezaevine düştüğünü söyleyen manken, "Beni tehdit ettiler. En büyük hatam devletten yardım istememekti. Korktum, arkadaşlarıma sığındım. Cezaevine düştüm. Burada iki kez bıçaklandım. Dostum dediklerim yanıma bile gelmedi. Artık hayatıma dönmek istiyorum" dedi.

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