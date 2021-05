İstanbul'da 2016 The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması ve 2017 Perfect Models Of Turkey Güzellik Yarışması birincisi manken Sibel Demiralp (28), bir iş insanını çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 'Şantaj' suçundan beraat etti.

Ancak 'Nitelikli yağma' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tahliye olan Demiralp, yaşadığı zor günleri anlattı. 22 yaşında cezaevine düştüğünü söyleyen manken, "Beni tehdit ettiler. En büyük hatam devletten yardım istememekti. Korktum, arkadaşlarıma sığındım. Cezaevine düştüm. Burada iki kez bıçaklandım. Dostum dediklerim yanıma bile gelmedi. Artık hayatıma dönmek istiyorum" dedi.