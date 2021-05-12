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    • Yaşam
    • 13.05.2021 00:55
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    • 13.05.2021 00:59
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    İşgalci askerleri 'da bir liyi silahla vurarak şehit etti

    İşgalci askerleri, işgal altındaki 'nın kuzeyinde İsrail askerlerine silahlı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle bir liyi açtıkları ateşle şehit etti. Haberin detayları...

    AA
    İsrail Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

    ndan yapılan yazılı açıklamada, 'nın kenti yakınlarındaki "" Bölge Tugayı'nın bulunduğu bölgede silahla ateş edildiği belirtildi. Açıklamada, olay yerinde iki yaralı olduğu ve "saldırıyı düzenleyen teröristin etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

    Öte yandan basınında yer alan haberlerde, bir linin Batı Şeria'nın kuzeyindeki askerine ateş açtığı, saldırıda iki askerin yaralandığı, eylemi gerçekleştiren Filistinlinin ise öldürüldüğü belirtildi.

    Filistin makamlarından olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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