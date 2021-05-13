ÖLÜME RANDEVULAŞTI

O sırada peş peşe gelen mesajlardan şüphelenen erkek kardeşleri telefona bakınca yazışmaları gördü. Fidan B. adına mesaj yazan kardeşler, uzun süredir buluşma ayarlamaya çalışan Veysi Ç.'ye randevu verdi. İddiaya göre Fidan B. de sonradan bu plana ortak oldu. Kardeşlerine, "Bu adamla bir süre konuştuk. Beni rahatsız ediyor" dedi.