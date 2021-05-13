Son dakika haberi... İstanbul Ümraniye'de korkunç bir cinayet gerçekleşti.
SABAH'ta yer alan habere göre, Ablaları uyurken cep telefonuna gelen mesajla kendisinin Instagram üzerinden biriyle flört ettiğini düşünen 3 kardeş, iddiaya göre abla ile plan yaparak buluşma noktasına çağırdıkları Veysi Ç.'yi bıçak ve muşta ile öldürdü.
Olay, Ümraniye Dudullu mahallesinde meydana geldi. 29 yaşındaki Fidan B. iddiaya göre Instagram'da sosyal medya takipçisi kazanabilmek için yeni bir hesap açtı ve gelen tüm takip isteklerini kabul etti.