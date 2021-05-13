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    • Yaşam
    • 13.05.2021 06:59
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    • 13.05.2021 06:59
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    Son dakika: İstanbul 'de korkunç cinayet! Instagram'dan tanıştığı kadınla ölüme randevulaştı

    Son dakika haberi... İstanbul 'de korkunç bir cinayet gerçekleşti. 29 yaşındaki . bir süredir . adındaki kişiyle Instagram üzerinden konuşuyordu. Kadının kardeşleri durumu farkedince ysi Ç. ile randevulaşıp pusu kurdular. Randevu yerine gelen talihsiz adam üç kardeş tarafından feci bir şekilde katledildi.

    Instagram'dan tanıştığı kadınla ölüme randevulaştı

    Son dakika haberi... İstanbul Ümraniye'de korkunç bir cinayet gerçekleşti.

    SABAH'ta yer alan habere göre, Ablaları uyurken cep telefonuna gelen mesajla kendisinin Instagram üzerinden biriyle flört ettiğini düşünen 3 kardeş, iddiaya göre abla ile plan yaparak buluşma noktasına çağırdıkları Veysi Ç.'yi bıçak ve muşta ile öldürdü.

    Olay, Ümraniye Dudullu mahallesinde meydana geldi. 29 yaşındaki Fidan B. iddiaya göre Instagram'da sosyal medya takipçisi kazanabilmek için yeni bir hesap açtı ve gelen tüm takip isteklerini kabul etti.

        İddiaya göre bu isteklerden biri de tekstilci Veysi Ç.'ye (31) aitti. İkilinin bu platformda başlayan görüşmesi bir süre sonra flörte döndü. Bir gün, Fidan B., cep telefonunu açık unutup evde uykuya daldı.

        ÖLÜME RANDEVULAŞTI
        O sırada peş peşe gelen mesajlardan şüphelenen erkek kardeşleri telefona bakınca yazışmaları gördü. Fidan B. adına mesaj yazan kardeşler, uzun süredir buluşma ayarlamaya çalışan Veysi Ç.'ye randevu verdi. İddiaya göre Fidan B. de sonradan bu plana ortak oldu. Kardeşlerine, "Bu adamla bir süre konuştuk. Beni rahatsız ediyor" dedi.

        FECİ ŞEKİLDE KATLEDİLDİ
        Ertesi gün buluşma noktasına giden Fidan B., Dudullu Meydanı'nda Veysi Ç.'nin gelmesini bekledi. Kardeşleri de ayrı bir noktada pusuya yattı. Taksi ile buluşma noktasına gelen Veysi Ç., genç kadını aradı.

            Fidan B. de kardeşlerine bildirdi. Kardeşler Muhammed B. (22), Yunus B. (19) ve İbrahim B. (24), takside bekleyen Veysi Ç.'ye araçtan iner inmez bıçak ve muşta ile saldırdı.

            Ağır yaralanan Veysi Ç. kaldırıldığı hastanede öldü. Emniyet güçleri, konuyla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı.

            Üç kardeşin izine ulaşıldı. Abla-kardeşlerin evine baskın yapıldı.

                Fidan B., Muhammed B., Yunus B. ve İbrahim B. il dışına kaçmak için hazırlık yaptıkları sırada gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen abla Fidan B. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 3 kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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