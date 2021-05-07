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    Anne - kız mangal kömürü yakarak canlarına kıydılar...

    Anne-kız, camları folyo ile kapladı. Ardından mangal kömürü yakarak canına kıydı. İkilinin yakınlarına bıraktığı notta olayın basına yansımasını istemediklerini yazdığı öğrenildi.

    Yok böyle intihar
    Antalya Muratpaşa'da bir apartmanın 3'üncü katında yaşayan Nuray Akgül (52) ile birlikte yaşadığı kızı Melis Demirkol'dan (30) haber alamayan komşuları, önceki gece yarısına doğru polise haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, ikiliyi yatak odasında ölü halde buldu.

    İncelemelerde ikilinin kapı ve pencere camlarını folyo ile kapattığı, yatak odasında mangalda kömür yaktıkları öğrenildi. Karbonmonoksit gazından ölen ikilinin yakınlarına bıraktığı notta olayın basına yansımasını istemediklerini yazdığı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Anne - kız mangal kömürü yakarak canlarına kıydılar...