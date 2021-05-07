Anne - kız mangal kömürü yakarak canlarına kıydılar...

Muratpaşa'da bir apartmanın 3'üncü katında yaşayanile birlikte yaşadığı kızıhaber alamayan komşuları, önceki gece yarısına doğru polise haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, ikiliyi yatak odasında ölü halde buldu.İncelemelerde ikilinin kapı ve pencere camlarını folyo ile kapattığı, yatak odasında mangalda kömür yaktıkları öğrenildi. Karbonmonoksit gazından ölen ikilinin yakınlarına bıraktığı notta olayın basına yansımasını istemediklerini yazdığı öğrenildi.