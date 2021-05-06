Türkiye'den Avrupa'ya kaçmaya çalışan Lübnanlı Mohamad Al-Jamal, insan kaçakçıları ile anlaştı. Farklı isme VİP pasaport düzenlendi. İsrailli Ester Hana A.R. adlı kaçakçı, Al-Jamal'ı 'yeni ameliyat olmuş hasta' gibi makyaj yaptı, elleri ve kafasını bandajla sardı ve İstanbul Havalimanı'na getirdi.

Görevliler, tekerlekli sandalyeye aldıkları Lübnan uyruklu adama pasaport kontrolüne kadar eşlik etti.