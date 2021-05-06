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    ülkelerine göçmen kaçıran şebeke, çökertildi! lü kaçak maskesi indirilince kendini ele verdi

    'nda 'VIP Hizmet' formülüyle ülkelerine göçmen kaçıran şebeke, çökertildi. lü kaçak, maskesi indirilince kendini ele verdi. Polis 3 kişiyi de gözaltına aldı.

    Maske düştü!

    Türkiye'den Avrupa'ya kaçmaya çalışan Lübnanlı Mohamad Al-Jamal, insan kaçakçıları ile anlaştı. Farklı isme VİP pasaport düzenlendi. İsrailli Ester Hana A.R. adlı kaçakçı, Al-Jamal'ı 'yeni ameliyat olmuş hasta' gibi makyaj yaptı, elleri ve kafasını bandajla sardı ve İstanbul Havalimanı'na getirdi.

    Görevliler, tekerlekli sandalyeye aldıkları Lübnan uyruklu adama pasaport kontrolüne kadar eşlik etti.

    Lübnanlı "Mohammed Bannout" adına düzenlenmiş pasaportunu polise verdi.

    Pasaport kontrolündeki polis şüphelendi. Ameliyatlı olduğu söylenen yolcunun maskesini indirmesini istedi.

    Pasaporttaki fotoğrafı ile karşılaştıran polis, yüz ve fotonun uyuşmadığını gördü. Polis 3 kişiyi de gözaltına aldı.
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    Haberler Yaşam Avrupa ülkelerine göçmen kaçıran şebeke, çökertildi! Ürdünlü kaçak maskesi indirilince kendini ele verdi