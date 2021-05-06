Türkiye'den Avrupa'ya kaçmaya çalışan Lübnanlı Mohamad Al-Jamal, insan kaçakçıları ile anlaştı. Farklı isme VİP pasaport düzenlendi. İsrailli Ester Hana A.R. adlı kaçakçı, Al-Jamal'ı 'yeni ameliyat olmuş hasta' gibi makyaj yaptı, elleri ve kafasını bandajla sardı ve İstanbul Havalimanı'na getirdi.
Görevliler, tekerlekli sandalyeye aldıkları Lübnan uyruklu adama pasaport kontrolüne kadar eşlik etti.
Lübnanlı "Mohammed Bannout" adına düzenlenmiş pasaportunu polise verdi.
Pasaport kontrolündeki polis şüphelendi. Ameliyatlı olduğu söylenen yolcunun maskesini indirmesini istedi.
Pasaporttaki fotoğrafı ile karşılaştıran polis, yüz ve fotonun uyuşmadığını gördü. Polis 3 kişiyi de gözaltına aldı.