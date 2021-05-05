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    • Yaşam
    • 05.05.2021 23:54
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    • 05.05.2021 23:54
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    Tam kapanmada yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

    ’ın ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şahıslara da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza kesildi.

    AJANSLAR
    İzinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

    Olay, ilçeye bağlı kırsal 'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallenin dağlık bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Z.A.A, Ö.F.Ö, E.A. ve M.A'yı kazı yaptıkları malzemelerle suçüstü yakaladı.

    Şahısların izinsiz kazıda kullandığı kürek, bel ve balyoz gibi malzemelere el konuldu.

    Cumhuriyet savcılığınca olayla ilgili adli işlem başlatılırken, şahıslara da sokağa çıkma yasağını ihlalden idari yaptırım uygulandı.

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