Bingöl Karlıova'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin derinliği 10.36 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından aktarılan bilgiye göre, saat: 00.27 sıralarında Karlıova ilçesi merkez üssü olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10. 36 kilometre olarak bildirildi.

Deprem ilçe merkezinde hafif hissedilirken herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.05.06 00:27:09 39.3740 40.8077 5.0 -.- 3.4 3.5 SARIKUSAK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2021.05.06 00:16:09 38.7060 26.8108 6.4 -.- 2.0 -.- YENIBAGARASI-FOCA (IZMIR) İlksel

2021.05.05 23:48:48 40.5032 26.5003 12.5 -.- 1.4 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.05 23:36:48 37.8467 29.4680 5.0 -.- 2.0 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2021.05.05 22:51:05 37.9325 29.1818 15.5 -.- 1.6 -.- KUCUKDERE-(DENIZLI) İlksel

2021.05.05 18:17:15 38.9977 26.5045 13.1 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.05 18:10:37 36.4513 27.2495 4.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.05 18:04:37 36.4805 27.1597 3.4 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.05 17:53:59 36.4938 27.0555 5.4 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.05 17:12:32 40.3443 27.3953 9.8 -.- 2.2 -.- BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2021.05.05 17:00:28 39.1125 27.7772 6.4 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2021.05.05 16:59:07 39.8985 40.0960 4.9 -.- 2.6 -.- ORTACAT-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel

2021.05.05 16:57:34 41.0220 37.4105 8.0 -.- 3.1 3.2 SUDERE-FATSA (ORDU) İlksel

2021.05.05 16:10:18 39.3225 28.1502 9.8 -.- 2.2 -.- SULLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2021.05.05 16:07:36 38.0683 26.3372 23.8 -.- 1.8 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.05 15:32:53 39.0750 27.5315 0.0 -.- 1.8 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel

2021.05.05 15:24:53 36.4218 27.1668 13.3 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.05 14:28:52 37.8785 27.0380 6.8 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel