Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı ve tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan Avcı, geçtiğimiz günlerde 5. kez hakim karşısına çıkmıştı. Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, davada adil karar vereceğine inanmadığını belirterek ikinci kez mahkeme heyetinin reddini istemiş ancak talep yine kabul edilmemişti. Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, Adli Tıp Üst Kurulu'ndan gelecek olan rapor ve ABD'ye yazılan müzekkerenin cevabının beklenmesine hükmederek duruşmayı ertelemişti.
REDDİ HAKİM TALEBİNİN GERİ ÇEVRİLMESİNE İTİRAZ
Sabah'ın haberine göre; Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın sürdüğü Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'Hakimin reddi ve çekilmesi talebinin geri çevrilmesine dair karara' karşı itirazda bulundu.
"HAKARET ETTİLER"
İtiraz dilekçesinde "26 Nisan 2021 tarihli celsede sanık tarafından maktule ve tarafımıza hakaretlerde bulunulmuş, bu hakaretlere heyet başkanı tarafından müdahale edilmemiştir.