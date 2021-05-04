Şırnak'ta evli ve 5 çocuk annesi Gülistan Barınç, Mikro Kredi Şırnak Şubesinden aldığı bin liralık kredi ile kendi işini kurdu. Aldığı kredi ile önce dikiş makinesi alan Barınç, daha sonra işlerini büyüterek terzi ve yöresel kıyafet dükkanı açtı.
Barınç, 3 kadına istihdam sağlayıp eşini de yanına yardımcı olarak aldı. Mikro Kredi İç Denetim Müdürü Erhan Budak, Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Mehmet Ay, Mikrokredi Şırnak Şube sorumlusu Belçin Birlik, Gülistan Barınç'ıın başarısını görmek için kendisini iş yerinde ziyaret etti. Budak, Ay ve Birlik, başarısından dolayı Barınç'ı tebrik ederek yanında oldukları mesajını verdi.
"MİKRO KREDİ İLE BU İŞE BAŞLADIM"
Mikro kredinin hayatını değiştirdiğini belirten Barınç, "İlk başta evde dikişleri elle yapıyordum. Sonra arkadaşlardan böyle bir desteğin olduğunu duydum. Bende mikro krediye başvurdum. İlk kredimle dikiş makinesini aldım. İki ile üç günde bitirmem gereken işleri aldığım makine sayesinde artık bir günde bitiriyordum.