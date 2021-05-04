İlk başladığımda çocuğum 2 aylıktı. Eleştiri aldım, bir yandan çocuk, bir yandan ev ve dükkan yapamasın dediler. Bende başaracağımı söyledim. Bir ayağım makinede bir ayağım ise beşikteydi. Ben bu işe böyle başladım. Çok şükür şu an evim de arabam da var. Mikro kredi sayesinde açtığım iş yerinde siparişlerimiz dışardan da geliyor" dedi.