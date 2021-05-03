40 yıl önce Müslüman olan Alman kadın, vasiyeti üzerine Trabzon'a getirilip defnedildi.
VASİYET TAMAM!
Almanya Köln'de yaşayan Renate, 40 yıl önce Türk komşularının dostluğundan etkilendi. Kelime-i şahedet getirdi. Müslüman olup Emine Baltacı ismiyle gezdi. Alman kadın, geçtiğimiz günlerde kaldığı huzurevinde 83 yaşında hayatını kaybetti.
Türk komşuları, Emine Baltacı'nın vasiyetini yerine getirmek istedi. Alman yetkililerden izin alıp cenazeyi Türkiye'ye getirdi. Trabzon'un Sürmene ilçesinde toprağa verdi.
Komşusu Hüseyin Çakır, "Devlet onu kimsesizler mezarlığa götürerek yakacak ve küllerini herhangi bir yere gömecekti. Buna müsaade edemezdik" dedi.
VASİYET TAMAM!
Almanya Köln'de yaşayan Renate, 40 yıl önce Türk komşularının dostluğundan etkilendi. Kelime-i şahedet getirdi. Müslüman olup Emine Baltacı ismiyle gezdi. Alman kadın, geçtiğimiz günlerde kaldığı huzurevinde 83 yaşında hayatını kaybetti.
Türk komşuları, Emine Baltacı'nın vasiyetini yerine getirmek istedi. Alman yetkililerden izin alıp cenazeyi Türkiye'ye getirdi. Trabzon'un Sürmene ilçesinde toprağa verdi.
Komşusu Hüseyin Çakır, "Devlet onu kimsesizler mezarlığa götürerek yakacak ve küllerini herhangi bir yere gömecekti. Buna müsaade edemezdik" dedi.