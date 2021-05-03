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    40 yıl önce Müslüman olan kadının vasiyeti yerine getirildi: "Beni ’ye gömün"

    40 yıl önce Müslüman olan ve adını yapan kadın, 83 yaşında vefat etti. Yaşlı kadın, vasiyeti üzerine 'den 'ye getirilip toprağa verildi.

    Beni Türkiye’ye gömün
    40 yıl önce Müslüman olan kadın, vasiyeti üzerine 'a getirilip defnedildi.



    VASİYET TAMAM!
    Almanya 'de yaşayan Renate, 40 yıl önce Türk komşularının dostluğundan etkilendi. Kelime-i şahedet getirdi. Müslüman olup ismiyle gezdi. Alman kadın, geçtiğimiz günlerde kaldığı huzurevinde 83 yaşında hayatını kaybetti.



    Türk komşuları, Emine Baltacı'nın vasiyetini yerine getirmek istedi. Alman yetkililerden izin alıp cenazeyi 'ye getirdi. Trabzon'un ilçesinde toprağa verdi.



    Komşusu , "Devlet onu kimsesizler mezarlığa götürerek yakacak ve küllerini herhangi bir yere gömecekti. Buna müsaade edemezdik" dedi.

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    Haberler Yaşam 40 yıl önce Müslüman olan Alman kadının vasiyeti yerine getirildi: "Beni Türkiye’ye gömün"