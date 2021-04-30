SON DAKİKA: Sahte kimlik numarasıyla ortalığı birbirine kattı!

Adana'da uygulama noktasında durdurulan otomobildeki alkollü sürücü ve yanındaki 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ceza yazıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında dün saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte birçok bulvar ve caddede uygulama yaptı.
Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, D.E. yönetimindeki 01 AEM 482 plakalı otomobili durdurarak izin belgesi sordu.
Polis ekipleri, alkollü olduğu belirlenen sürücü D.E. ve yanındaki 4 kişinin izin belgesinin bulunmadığını belirledi.