SON DAKİKA: Sahte kimlik numarasıyla ortalığı birbirine kattı!

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında dün saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte birçok bulvar ve caddede uygulama yaptı.