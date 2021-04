Kayseri’de Ramazan dayanışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Corona-virüs ile mücadele kapsamında fedakarca sahada görev yapan filyasyon ekiplerine iftar, ihtiyaç sahiplerine ise hem iftar hem de sahur yemeği dağıtıyor. Büyükşehir Belediyesi, 10 bin ihtiyaç sahibi aileye de iaşe yardımında bulundu.

GÜNDE 300 YEMEK

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en yoğun olduğu Ramazan ayının bereketini sofralara taşıyor. Ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında Ramazan'ın ilk gününden itibaren 65 yaşından büyük hiçbir sosyal güvencesi olmayan, geliri bulunmayan, bakacak kimsesi olmayan yaşlılara ve Kayseri Valiliği tarafından otelde barınma hizmeti verilen vatandaşlara hem iftar yemeği hem de sahur kahvaltısı ikram ediliyor. Fedakarca görev yapan filyasyon ekiplerinin her zaman yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında da onları unutmayarak, günlük 300 adet sıcak iftar yemeği ikramı yapıyor. Ayrıca Büyükşehir ekipleri, her Ramazan olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü. Ekipler, 10 bin ihtiyaç sahibi aileye, içerisinde gıda ürünlerinin olduğu 'Ramazan İaşe Kolisi' dağıtımı yaptı.

DEVAM EDECEĞİZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Vatandaşlarımız ile dayanışmamızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. Ramazan'ın birlik ve beraberliğin yanı sıra paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en yoğun olduğu ay olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Bu mübarek ayın bereketini tüm vatandaşlarımızın sofralarına taşıyoruz" dedi.

5 İLÇEYE 5 TRAKTÖR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı, Sarız, Bünyan, Akkışla ve Yeşilhisar çiftçilerinin kullanımına sunulmak üzere 1.3 milyon lira maliyetli 5 traktörü ruhsatlarıyla birlikte ilçelerin ziraat odası başkanlarına teslim etti. Traktörlerin çam sakızı, çoban armağanı olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Hayırlı uğurlu olsun. Çiftçimizin her zaman yanındayız, onların derdi de sevinci de bizim" şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, toprağa hizmet edene sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi: "5 traktörümüzü 5 ilçemize veriyoruz. Daha sonraki dönemde de diğer ilçelerimize destek olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her şey çiftçi için, her şey üretim için."