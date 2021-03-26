



"SUÇ TEŞKİL EDEN BİR UNSUR BULUNMUYOR"

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Sıddık Gültekin'in Süleyman Girgin'in kendisini arayarak davadan vazgeçmesi için aradığını söylemesinin herhangi bir suç isnadı olmadığını bu nedenle 'Hakaret' ve 'İftira' suçunu oluşturacak herhangi bir eylemin bulunmadığına kanaat getirerek kovuşturmaya dair yer olmadığına karar verdi. Sabah'ın haberine göre, savcılığın kararının ardından dosya kapandı.

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