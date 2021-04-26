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    • Yaşam
    • 26.04.2021 18:07
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    • 26.04.2021 18:16
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    Hayvanları tarlasına girdiği için kuzenini öldüren katil tutuklandı

    ’nin ilçesinde hayvanları tarlasına girdiği için tartıştığı kuzenini tabanca ile vurarak öldüren şahıs tutuklandı. Daha önce de iki kuzen arasında benzer sebeplerle husumet bulunuyordu.

    İHA
    Hayvanları tarlasına girdiği için kuzenini öldürdü

    Olay, dün ilçesi Bollu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, (56) isimli vatandaşın hayvanları iddialara göre kuzeni İ.T.'a (55) ait tarlaya girdi. Daha önce de aralarında benzer sebeplerle husumet bulunan iki kuzen arasında hayvanların tarlaya girmesi sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

    Kavga sırasında İ.T., cebinden çıkarttığı tabanca ile Üzeyir Türkyılmaz'a ateş etti. Kurşunun isabet ettiği Üzeyir Türkyılmaz, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Kandıra 'nde hayatını kaybetti.

    Olayın ardından jandarma ekiplerince yakalanan İ.T. ise gözaltına alındı. İ.T., 'ndaki işlemleri sonrasında Kandıra Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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