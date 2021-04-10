

Avcı'nın ifadesine göre savcı D.Y.'nin de Pınar Gültekin ile ilişkisi vardı. Hatta savcı D.Y., Pınar'ın düşük notları için okul dekanı ve hocalarıyla da görüşmüştü. Bir süre sonra da bu ilişkiden dolayı Pınar Gültekin'e baskı yapmaya çalışmıştı. Bütün bunları Pınar'ın kendisine anlattığını söyleyen Avcı'nın iddiasına göre Pınar kendisine "Savcı D. bile bana bir şey yapamıyor, sen kimsin, sen mi yapacaksın" da demişti. Avcı, savcının arabasını satmak istediğini, bu yüzden bir arkadaşının savcıyı kendisine yönlendirmesiyle tanıştıklarını da anlattı; "Ben başta savcı D. olayına inanmamıştım ama savcı ile tanıştıktan sonra inandım" dedi.