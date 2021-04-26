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    • 26.04.2021 18:04
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    Son dakika: davasında flaş gelişme! İstenen ceza belli oldu!

    ’da şiddet gördüğü eşinden kurtulmak isterken eşini öldüren 'in 3. duruşmasında savcı, kastın aşılması sonucu “Taksirle insan öldürme” suçunda 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini talep etti.

    Sabah

    Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesinde 8 Ocak tarihinde evlerinde çıplak halde kocasının kelepçeli işkencesine maruz kaldıktan eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeği ile vuran Melek İpek'in (31) yargılanmasına devam edildi.

    3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmaya Melek İpek Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden sesli ve görüntülü görüşme sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

    Siyah kazak ile duruşmaya katılan Melek İpek'in gözündeki morluklar geçtiği, sadece anlında küçük bir yara izi kaldığı görüldü.

        Duruşmada Ramazan İpek'in yakınları ile Melek İpek'in ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmayı tarafların yakınlarının yanı sıra, STK'lar ve kadın dernekleri de takip etti. Mahkeme başkanın yargılamanın sonun gelindiği belirterek Cumhuriyet savcısından mütalaasının vermesini istedi.

        SAVCI CEZA TALEP ETTİ
        Cumhuriyet savcısı mütalaasında Melek İpek'in TCK 85/1 madde gereği kastın aşılması sonucu "Taksirle insan öldürme" suçunda 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini talep etti. Ayrıca en alt sınırdan ceza verilmesini ve tutukluluk halinin devamını istedi.

        Duruşma devam ediyor.
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        Haberler Güncel Son dakika: Melek İpek davasında flaş gelişme! İstenen ceza belli oldu!