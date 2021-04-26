Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesinde 8 Ocak tarihinde evlerinde çıplak halde kocasının kelepçeli işkencesine maruz kaldıktan eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeği ile vuran Melek İpek'in (31) yargılanmasına devam edildi.
3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmaya Melek İpek Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden sesli ve görüntülü görüşme sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.
Siyah kazak ile duruşmaya katılan Melek İpek'in gözündeki morluklar geçtiği, sadece anlında küçük bir yara izi kaldığı görüldü.