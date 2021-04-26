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    • Yaşam
    • 26.04.2021 18:47
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    • 26.04.2021 18:51
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    Koronavirüs sı kumar 'nde oynamaya gitti, baskında ceza yedi

    ’ın ilçesinde karantinada olması gerekirken kumar oynarken yakalanan şahısla birlikte 10 kişiye 42 bin 469 lira ceza kesildi. Polisin evde yaptıkları aramada neler çıkmadı ki!

    Temaslı olarak kumar oynamaya gitti

    İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 'nde bir evde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet savcısından alınan izinle eve yapılan baskında içeride bulunan 10 şahıstan 9'una sosyal mesafeye uymadığı gerekçesiyle 31 bin lira cezai işlem uygulandı. K.A. isimli ise olarak karantinada olduğu tespit edildi.

    Bahse konu şahsa na riayet etmediği gerekçesiyle 3 bin 469 lira ceza yazıldı. Ayrıca ikamet içerisinde bir odada kumar oynadığı tespit eden 6 şahsa 8 bin lira tutarında ceza kesildi. İkamet sahibi H.A'ya ise "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem uygulandı. Polis ekipleri evde yaptıkları aramada 1 adet tabanca, 58 adet kumar çipi, 220 lira tutarında nakit para, 11 adet kapalı iskambil destesi, 1 adet açık iskambil destesine el koydu.

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