İstanbul'da metroya binen bir vatandaş maskesi olmayan turisti uyarınca başına gelmeyen kalmadı. Olay geçtiğimiz Eylül ayında meydana geldi. Bir vatandaş, metroda Yenikapı istikametine doğru ilerlerken aynı metro içerisindeki bulunan genç kadının maske takmayarak seyahat ettiğini gördü.
"METRODA MASKESİZ GİDEMEZSİN"
Sabah'n aktardığına göre duyarlı bir vatandaş, genç kadının yanına giderek maskesini takması konusunda uyarıda bulundu. Genç kadın uyarıya rağmen tepki vermeyince vatandaş Türkçe bilmediğini düşünerek bu kez İngilizce maskesini takmasını söyledi.
Genç kadın uyarının ardından bir anda bağırmaya başladı. Vatandaş maske uyarısı yapmaya devam edince maskesiz kadın bu kez genç adamın üzerine yürümeye başladı.
MASKENİ TAK UYARISINA TÜKÜREREK CEVAP VERDİ