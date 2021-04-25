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    • Yaşam
    • 25.04.2021 19:24
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    • 25.04.2021 19:27
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    'da yavru ayı, evin bodrumuna girdi

    ’nın  ilçesinde bir evin bodrumuna giren yavru ayı belediye ekibi tarafından alınarak, hayvan barınağına getirildi. Ayıyla ilgili açıklama yapan veteriner, "İlgili arkadaşlar gelip alacaklar. Sağlık açısından bir sıkıntısı yok." dedi.

    DHA
    Evin bodrumundan çıktı

    ilçesi Küçükboğaz mevkiinde yavru ayı bir evin bodrumuna girdi. Evde yaşayanların haber vermesi üzerine ekipleri, yavru ayıyı evin bodrumundan alarak hayvan barınağına getirdi. Görevliler, ayının alınması için 'ne haber verdi. Barınakta bulunan çalışanlar, yavru ayıyı severek ilgi gösterdi.

    Karasu Belediye Başkanı , "Yavru ayı annesinden uzaklaşmış. Köpeklerin saldırısına uğramış. İhbar üzerine ekip arkadaşlarımız giderek yavru ayıyı yakalayarak barınağa getirdi. Bundan sonraki süreçte yetkililer gelerek yavru ayıyı teslim alacak" dedi.

    Karasu Belediyesi'nde görevli veteriner hekim Hamza Ayar, "Annesinden uzaklaşmış, köpeklerin saldırısına uğramış. Barınak ekiplerimiz tarafından alınarak getirildi. Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verildi. İlgili arkadaşlar gelip alacaklar. Sağlık açısından bir sıkıntısı yok. Yarın sabah Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz. Doğaya bırakılacak" diye konuştu.

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