Son günlerde peş peşe depremlerle sarsılan Muğla'da bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada Datça ilçesi açıklarında saat 22.49'da meydana gelen depremin 4,2 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

AFAD'ın açıklaması şu şekilde:

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.49'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.04.22 22:49:57 36.4240 27.0583 10.7 -.- 4.1 4.3 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.22 22:44:42 35.2827 27.1595 1.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.04.22 22:25:43 39.3750 27.7913 6.7 -.- 1.6 -.- YUKARIKARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel

2021.04.22 21:37:38 39.3970 27.7788 7.1 -.- 1.9 -.- YUKARIKARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel

2021.04.22 21:08:48 38.1462 27.6033 1.5 -.- 1.7 -.- MAHMUTLAR-TIRE (IZMIR) İlksel

2021.04.22 20:23:27 36.4052 27.1135 4.4 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.22 20:17:47 36.3842 27.1750 2.0 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.22 20:16:40 36.4485 27.0070 8.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.04.22 20:13:59 36.3963 27.1818 5.0 -.- 3.2 3.4 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.22 20:04:32 36.3987 27.1033 1.7 -.- 3.3 3.5 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.22 19:57:28 39.2978 26.0910 8.1 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.22 19:31:17 36.3680 27.1548 11.4 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.22 19:00:56 36.4243 27.0933 5.0 -.- 3.7 3.9 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.22 18:59:02 36.4063 27.1040 13.7 -.- 3.5 3.6 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.22 18:41:33 36.4645 27.0502 42.9 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.22 18:28:42 36.3580 27.2892 31.3 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel