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    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan derlenen verilere göre 'nde 'nın ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte haberin detayları ve , ...

    Ege beşik gibi! Korkutan deprem...

    İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Muğla'nın Datça açıklarında saat 19.07'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



    Sarsıntı yerin 7.20 km derinliğinde gerçekleşti.



    Depremin meydana geldiği nokta



        DEPREME DAİR DETAYLAR

        Büyüklük : 3.9 (Mw)

        Yer : Ege Denizi, 30.28 km. Datça (Mugla)



        Tarih-Saat : 21.04.2021, 19:07:37 TSİ

        Enlem : 36.4646 N



        Boylam : 27.1633 E

        Derinlik : 7.20 km

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