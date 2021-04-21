İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Muğla'nın Datça açıklarında saat 19.07'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 7.20 km derinliğinde gerçekleşti.
Depremin meydana geldiği nokta
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Muğla'nın Datça açıklarında saat 19.07'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 7.20 km derinliğinde gerçekleşti.
Depremin meydana geldiği nokta
DEPREME DAİR DETAYLAR
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 30.28 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 21.04.2021, 19:07:37 TSİ
Enlem : 36.4646 N