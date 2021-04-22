Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Kars'ta 4, Erzurum ve Ardahan'da 5, Ağrı'da 8, Erzincan'da 10, Iğdır'da 16 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 29, Erzincan'da 25, Ağrı'da 23, Kars'ta 22, Erzurum'da 20 ve Ardahan'da 19 derece olması bekleniyor.

23 NİSAN'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre 23 Nisan hava durumu da belli oldı. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Doğu Karadeniz ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.