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    • Yaşam
    • 22.04.2021 20:04
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    • 22.04.2021 20:04
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    ’den rengarenk bir yaz koleksiyonu

    1998 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren firması, hazır giyim markasını kurarak moda dünyasına iddialı bir başlangıç yaptı. Kadınlara yönelik markanın ilk koleksiyonu, açılışa özel kampanyayla indirimli olarak satışa sunuldu. Tüketicilerden gelen yoğun talep üzerine kampanya 1 hafta daha uzatıldı.

    Muhhkem’den rengarenk bir yaz koleksiyonu

    1998 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren firması, hazır giyim markasını kurarak moda dünyasına iddialı bir başlangıç yaptı. Kadınlara yönelik markanın ilk koleksiyonu, açılışa özel kampanyayla indirimli olarak satışa sunuldu.

    Tüketicilerden gelen yoğun talep üzerine kampanya 1 hafta daha uzatıldı.

    YENİ KOLEKSİYON ÇİÇEK AÇTI
    Dünya modasını yakından takip eden ve her zevke uygun özgün tasarımlar hazırlayan Muhhkem, yaz koleksiyonunu da bu hafta moda tutkunlarıyla buluşturdu. Birbirinden canlı renkler ve çiçek desenlerinin ön planda olduğu koleksiyon, beğeni topladı.

    Muhhkem'in rahat kullanım sunan tunik ve kimonolardan salaş takımlara, desenli poplin gömleklerden deri ceketlere uzanan koleksiyonuna hem web sitesinden hem de Instagram sayfası üzerinden ulaşılabiliyor.

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    Haberler Yaşam Muhhkem’den rengarenk bir yaz koleksiyonu