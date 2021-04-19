



"ONU REDDETTİĞİM İÇİN TEHDİT ETTİ"

Başından geçen olayla ilgili İHA muhabirine konuşan N.P, şüpheli ile Şubat 2019'da tanıştıklarını ve duygusal bir ilişkiye başladıklarını belirterek, "Daha sonra bana şantaj yapmaya başladı. Onu reddettiğim için tehditlerle, şantajlarla beni cinsel birlikteliğe zorladı, beni istismar etti. Daha sonrasında kendisinden şikayetçi oldum. Ardından soruşturma başladı, dava açıldı. Daha sonra iddianame hazırlandı ama davayla ilgili takipsizlik kararı verildi. Daha sonra itiraz ettik ve yeniden iddianameme hazırlandı. Çok uzun bir süreç yaşadık. Davanın ilk duruşması yapıldı. Şüpheli duruşmaya gelmedi. Talimat duruşması oldu, ona da kimse gitmedi. Bugün ikinci duruşmamız olacak. Neler olacağını merak ediyorum. Çünkü yaşadığım sürece baktığımda ceza almayacak diye düşündüm" şeklide konuştu.