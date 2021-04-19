Mersin'in Erdemli ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi N.P., eski erkek arkadaşı H.G.'nin (23) müstehcen görüntülerini gizlice çekerek şantaj yaptığı ve daha sonra da bunları yayınladığı iddiasıyla 2020 Haziran ayında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan genç kızın verilen takipsizlik kararına itiraz etmesinin ardından 'müstehcenlik' suçlamasıyla dava açılırken, ilk duruşma Mersin 21. Asliye Ceza Mahkemesinde 3 Mart 2021 tarihinde görüldü. Ancak, şüpheli H.G. askerlik görevini yerine getirdiği için duruşmaya katılmadı. Savcılık iddianamesinde, şüpheli için TCK'nın 226'ncı maddesi gereğince cezalandırılmasını istedi. Davanın ikinci duruşması bugün görülecek. Tutuksuz yargılanan şüphelinin önce tutuklanmasını talep eden genç kız, daha sonra ise en ağır cezanın verilmesini istiyor.
"ONU REDDETTİĞİM İÇİN TEHDİT ETTİ"
Başından geçen olayla ilgili İHA muhabirine konuşan N.P, şüpheli ile Şubat 2019'da tanıştıklarını ve duygusal bir ilişkiye başladıklarını belirterek, "Daha sonra bana şantaj yapmaya başladı. Onu reddettiğim için tehditlerle, şantajlarla beni cinsel birlikteliğe zorladı, beni istismar etti. Daha sonrasında kendisinden şikayetçi oldum. Ardından soruşturma başladı, dava açıldı. Daha sonra iddianame hazırlandı ama davayla ilgili takipsizlik kararı verildi. Daha sonra itiraz ettik ve yeniden iddianameme hazırlandı. Çok uzun bir süreç yaşadık. Davanın ilk duruşması yapıldı. Şüpheli duruşmaya gelmedi. Talimat duruşması oldu, ona da kimse gitmedi. Bugün ikinci duruşmamız olacak. Neler olacağını merak ediyorum. Çünkü yaşadığım sürece baktığımda ceza almayacak diye düşündüm" şeklide konuştu.