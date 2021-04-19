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    • 19.04.2021 10:40
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    • 19.04.2021 10:40
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    kırsalında patlamaya hazır 500 gram TNT kalıbı ele geçirildi

    'da jandarma ekipleri bölücü terör örgütü PKK'ya düzenledikleri operasyonda patlamaya hazır 500 gram TNT kalıbı ile çeşitli malzemeler ele geçirdi.

    DHA
    O ilde patlamaya hazır TNT ele geçirildi

    ekipleri, PKK'lı teröristlere yönelik ilçesine bağlı Dalda köyü kırsalına operasyon düzenledi. 'Eren-11 Şehit J. Er Hüseyin USLU 2021-25' adı verilen operasyon kapsamında arazide yapılan aramalarda bir depo tespit edildi.

    ELE GEÇİRİLENLER
    Depoda, anahtar sistemi takılı ve patlamaya hazır 500 gram TNT kalıbı, 1 akü, 150 metre elektrik kablosu, 5 elektrik bandı, na ait 10 dürbün, 1 hücum yeleği, 1 şemsiye, 2 tütün tabakası, 6 eldiven, 3 mekap ayakkabı, 1 lastik ayakkabı, 1 lehim makinası, 1 radyo, 1 kayak gözlüğü, 1 pas sökücü, 1 çakmak gazı, 1 yapıştırıcı, çok miktarda inşaat, yaşam ve mutfak malzemesi ele geçirildi.

    Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi, depo ise kullanılmaz hale getirildi.

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