İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristlere yönelik Tatvan ilçesine bağlı Dalda köyü kırsalına operasyon düzenledi. 'Eren-11 Şehit J. Er Hüseyin USLU 2021-25' adı verilen operasyon kapsamında arazide yapılan aramalarda bir depo tespit edildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Depoda, anahtar sistemi takılı ve patlamaya hazır 500 gram TNT kalıbı, 1 akü, 150 metre elektrik kablosu, 5 elektrik bandı, Kanas silahına ait 10 dürbün, 1 hücum yeleği, 1 şemsiye, 2 tütün tabakası, 6 eldiven, 3 mekap ayakkabı, 1 lastik ayakkabı, 1 lehim makinası, 1 radyo, 1 kayak gözlüğü, 1 pas sökücü, 1 çakmak gazı, 1 yapıştırıcı, çok miktarda inşaat, yaşam ve mutfak malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi, depo ise kullanılmaz hale getirildi.