İstanbul depremi ne zaman? Jeofizik Uzmanı Dr. Ozan Gündoğdu: Marmara Denizi ve Muğla'daki depremler İstanbul ve İzmir depremlerinin habercisi

Silivri açıklarındaki 26 Eylül 2019'daki 5.8 büyüklüğündeki deprem gibi bunu da uyarıcı bir deprem olarak almak gerekir. Kuzey Anadolu fayı, yılda 2-2.5 santimetre hareket ediyor. Bu hareketlenme sonucunda İstanbul için hesapladığımız yedinin üzerinde bir deprem. Bu İstanbul için çok büyük tehlike ve büyük felaket oluşturacak bir büyüklüktür" dedi.

