İstanbul depremi ne zaman? Jeofizik Uzmanı Dr. Ozan Gündoğdu: Marmara Denizi ve Muğla'daki depremler İstanbul ve İzmir depremlerinin habercisi
İstanbul depremi ne zaman? Milyonlarca kişinin aklındaki sorulardan bir tanesi de bu. En ufak bir sarsıntı hissettiğimizde bile aklımıza gelen "İstanbul depremi ne zaman?" sorsuna yanıt arayan uzmanlar da açıklamalar yapıyor. Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Marmara Denizi'nde ve Muğla açıklarında meydana gelen depremlerin olası İstanbul ve İzmir depremlerinin habercisi olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, pazar sabahı saat 07.33'te Yalova'nın Armutlu ilçesine 21.5 kilometre, İstanbul'un Avcılar ve Beylikdüzü ilçelerine de 27 kilometre uzaklıkta Marmara Denizi'nde kaydedilen 3.6 büyüklüğündeki deprem ile Muğla açıklarında yaşanan ve Bodrum, Marmaris ile Datça ilçelerinde yaşanan depremleri değerlendirdi.
Dr. Gündoğdu, "Son deprem, bilinen 1999 depreminde tetiklenen Marmara'daki fayların harekete geçmesinden ibaret. Gerilmiş bütün faylarda zaman zaman böyle olaylar olabiliyor. Bu da onlardan biri. 1999'da Marmara'daki bütün faylar tetiklendi. Bu depremler; tetiklenen faylardaki hareketlerden, biriken enerjinin açığa çıkmasından ibaret.
Silivri açıklarındaki 26 Eylül 2019'daki 5.8 büyüklüğündeki deprem gibi bunu da uyarıcı bir deprem olarak almak gerekir. Kuzey Anadolu fayı, yılda 2-2.5 santimetre hareket ediyor. Bu hareketlenme sonucunda İstanbul için hesapladığımız yedinin üzerinde bir deprem. Bu İstanbul için çok büyük tehlike ve büyük felaket oluşturacak bir büyüklüktür" dedi.