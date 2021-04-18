



TRT Haber'de yer alan habere göre; Artan vaka ve ölüm sayılarını değerlendiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, "Tepe noktasını görüp biraz inişi görsek o zaman en azından ondan sonrası 1 hafta, 10 gün içinde ölümlerin azalacağını söyleyebiliriz. Ama yine de öncelikle bir tepe noktasını görmemiz lazım. Onu da henüz görebilmiş değiliz." dedi.