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    • 18.04.2021 18:17
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    • 18.04.2021 18:29
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    vakaları artıyor! Uzmanlardan çok kritik 'üçüncü dalga' uyarısı: Daha çok 40-60 yaş grubunu etkileniyor

    'de vakalarındaki artış sürüyor. Pandeminin üçüncü dalgasında en çok 40-60 yaş arasındakiler hastalanıyor ve hayatını kaybediyor. Özellikle kapalı ortamlarda maskesiz bir araya gelmek vaka sayılarını da ölümleri de artırıyor. Uzmanlar kilosu fazla olanların da hastalığı daha ağır geçirdiğini belirtiyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Uzmanlardan çok kritik 3. dalga uyarısı!

    Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında üçüncü dalga etkisini gösterirken, artan vaka sayıları ölüm oranlarına da yansıdı.



    Bu dönemde en çok hastalanan ve hayatını kaybedenler ise 40-60 yaş aralığında.



    TRT Haber'de yer alan habere göre; Artan vaka ve ölüm sayılarını değerlendiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, "Tepe noktasını görüp biraz inişi görsek o zaman en azından ondan sonrası 1 hafta, 10 gün içinde ölümlerin azalacağını söyleyebiliriz. Ama yine de öncelikle bir tepe noktasını görmemiz lazım. Onu da henüz görebilmiş değiliz." dedi.



        İbreyi tersine çevirmenin tek yolu kurallara uymaktan geçiyor.



        KİLOSU FAZLA OLANLAR...
        Vaka sayılarının artmasının en önemli nedenlerinden biri, iyi havalandırılmayan kapalı ortamlardaki maskesiz buluşmalar.



        Uzmanlar kilosu fazla olanların da hastalığı daha ağır geçirdiğini belirtiyor.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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