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    • Yaşam
    • 18.04.2021 18:50
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    • 18.04.2021 18:59
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    nın etrafında yapan ve yememek için otomobilinin plakasını söken sürücü aranıyor

    ’nun ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan yollarda kimliği belirsiz sürücü, plakasını çıkartıp yaptığı otomobiliyle yolda duran nın etrafında döndü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri tepki çeken sürücünün yakalanması için polis ekipleri, harekete geçti. İşte o anlar...

    DHA
    Kız arkadaşının etrafında drift yapan sürücü...

    ilçesinde kapatılan eski çöplük alanı ile ilçesi sapağında, kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş yolda yaptı.

    yememek için otomobilinin plakasını da söken sürücünün o anlarını, arkadaşları da cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

    Yanında bulunan yolun ortasında beklerken, aracıyla etrafında dönen sürücünün tehlikeli hareketlerine dair görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada tepkilere neden oldu.

    Sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı

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