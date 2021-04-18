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Ramazan'da ek tedbirler mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesinden flaş açıklama

Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayılarında patlama yaşarken Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kısmi kapanma uygulanacağını açıkladı. Buna göre 15 gün boyunca sokağa çıkma yasağı saatleri öne çekildi. Paket servis yöntemine ve esnek çalışma sistemine geri dönüldü. Peki kısmi kapanma uzayacak mı? Ramazan'da ek tedbirler mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesinden flaş açıklama

18.04.2021 17:17 - Son Güncelleme: 18.04.2021 17:17
Ramazan'da ek tedbirler mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesinden flaş açıklama

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, son dönemlerde artış trendinde olan günlük vaka, hasta, ağır hasta ve vefat sayılarına dikkat çekti.

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Ramazan'da ek tedbirler mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesinden flaş açıklama

Sayıların düşmesi için tedbirlerin artırıldığını hatırlatan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, kamunun aldığı tedbirlerin yanı sıra bireysel tedbirlerin de artırılması gerektiğini söyledi.

Ramazan'da ek tedbirler mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesinden flaş açıklama

Kayıpmaz, Ramazan ayının hane halkı ile birlikte geçirilmesi gerektiğini, ev içi toplanmalarda bulaş riskinin oldukça arttığını kaydetti.

Ramazan'da ek tedbirler mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesinden flaş açıklama

Kayıpmaz, ayrıca aşılama ile belli düzeyde bağışıklık oluşumu sağlanan ülkelere de değinerek, sırası gelen vatandaşların tereddüt etmeden aşılarını olmalarını önerdi.

Ramazan'da ek tedbirler mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesinden flaş açıklama

"EV İÇERİSİNDE TOPLANMA OLMAMALI, HERKES HANE HALKIYLA RAMAZANI AYINI GEÇİRMELİ"
Son dönemlerdeki vaka, ağır hasta ve vefat sayılarının artışına dikkat çeken Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Bildiğiniz üzere son dönemde yeni vaka sayılarımız 60 binin üzerine çıktı.