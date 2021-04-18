Ramazan'da ek tedbirler mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesinden flaş açıklama
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayılarında patlama yaşarken Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kısmi kapanma uygulanacağını açıkladı. Buna göre 15 gün boyunca sokağa çıkma yasağı saatleri öne çekildi. Paket servis yöntemine ve esnek çalışma sistemine geri dönüldü. Peki kısmi kapanma uzayacak mı? Ramazan'da ek tedbirler mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesinden flaş açıklama
18.04.2021 17:17
- Son Güncelleme: 18.04.2021 17:17