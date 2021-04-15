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    İki çocuk psikoloğu, kopya kitap yüzünden birbirine girdi

    Tanınmış psikologlar ve arasında kitap kavgası çıktı. Ayrık'ın çocuklara yönelik kaleme aldığı ', Hafıza, Beceri Avcısı' adlı kitabının piyasaya çıkmasının ardından, Tanrısever'in de 'Dikkat ve Hafıza Seti' isimli kitabı yayımlandı. Ayrık, kitaplar arasındaki benzerlikleri fark edince soluğu mahkemede aldı.

    Deniz Yusufoğlu
    Psikolojik harp!

    Tanınmış psikologlar ve arasında kitap kavgası çıktı. Ayrık'ın çocuklara yönelik kaleme aldığı 'Dikkat, Hafıza, Beceri Avcısı' adlı kitabının piyasaya çıkmasının ardından, Tanrısever'in de 'Dikkat ve Hafıza Seti' isimli kitabı yayımlandı. Ayrık, kitaplar arasındaki benzerlikleri fark edince soluğu mahkemede aldı.

    Ayrık, kitabının basımı için bir kopyasını göndermesine rağmen anlaşma imzalamadığı şirketin sahibi ile Tanrıverdi'ye dava açtı. Bilirkişi raporuyla da kopyalar olduğu tespit edilen kitapların piyasadan toplanmasını talep etti.

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    Haberler Yaşam İki çocuk psikoloğu, kopya kitap yüzünden birbirine girdi