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    • 15.04.2021 23:33
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    , haberine dava açıyor: Gerçekçiliği olmayan ifadeleri ahlaka aykırıdır

    'ın savunma oyuncusu , kulüp başkanı hakkında yazılan iddialar hakkında flaş açıklama yapdı. Ryan Donk "Mustafa Cengiz'i, gerçekçiliği olmayan ve her cümlesi iftira dolu bu ifadeleri manşete taşıyarak kamuoyu önünde itibarsızlaştırmak ahlaka aykırıdır. Bu tür manipülatif haberlere güvenmeyin. Bu haberi yapanlarla ilgili yasal işlem başlatılacak." sözlerini kullandı.

    Ryan Donk'tan Mustafa Cengiz davası

    hakkında yazılan iddialar hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. kulübünden Mustafa Cengiz hakkında resmi bir açıklama yapılmıştı.

    Yapılan açıklamada "Milliyet Gazetesi'nde bugün yayınlanan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in 20 Genel Kurul üyesinin olduğu ortamda söylediği iddia edilen sözler tamamen hayal ürünüdür." denilerek hukuki sürecinden başlatılacağı ifade edilmişti. Bu açıklamanın ardından da konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

    DONK: BU TÜR MANİPÜLATİF HABERLERE GÜVENMEYİN

    Ryan Donk: "Mustafa Cengiz'i, gerçekçiliği olmayan ve her cümlesi iftira dolu bu ifadeleri manşete taşıyarak kamuoyu önünde itibarsızlaştırmak ahlaka aykırıdır. Bu tür manipülatif haberlere güvenmeyin. Bu haberi yapanlarla ilgili yasal işlem başlatılacak."

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    Haberler Yaşam Galatasaraylı Ryan Donk, Mustafa Cengiz haberine dava açıyor: Gerçekçiliği olmayan ifadeleri ahlaka aykırıdır