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    • Spor
    • 15.04.2021 Gazete
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    'da 'in futbolculara yönelik sözlerinin yankıları büyüyor: Haysiyet krizi sürüyor

    Futbolcuların idmanı protesto etmeyi düşünmesi üzerine sabah soluğu 'da aldı. Tek tek oyuncularla görüşüp ortamı yumuşatmaya çalıştı. Başkan de Florya'ya giderken, 10 dakika kalıp kimseyle görüşme yapmadı. ise Albayrak'ın ısrarına rağmen 'barış fotoğrafı'nda yer almadı.

    Saray'da büyük deprem

    Üst üste aldığı kötü sonuçlarla zirvenin gerisinde kalan Galatasaray'da 'haysiyet krizi' büyüyor. Başkan Mustafa Cengiz'in futbolcuları hedef alarak, "Haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek" açıklamasını yapmasının yankıları sürüyor. Dün de Florya'da hareketli saatler yaşandı.

    FUTBOLCULAR TERİM'E DERT YANDI
    Fatih Terim'le görüşerek durumdan rahatsızlığını dile getiren futbolcuların idmanı protesto etmeyi düşünmesi üzerine İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak dün sabah soluğu Florya'da aldı.

    TANSİYONU DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTI
    Oyuncularla görüşen Abdurrahim Albayrak yükselen tansiyonu düşürmeye, ortamı yumuşatmaya çalıştı. Ardından da antrenman öncesi tüm futbolcuları yanına alarak 'barış fotosu' çektirdi.
        Haberler Spor Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in futbolculara yönelik sözlerinin yankıları büyüyor: Haysiyet krizi sürüyor