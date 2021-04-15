Süper Lig'de son haftalarda üst üste yaptığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisine düşen Galatasaray'da kriz büyüyor. Başkan Mustafa Cengiz'in kulüp televizyonunda "Galatasaray'ın ayağa kalkması lazım. Özellikle futbolcularımızın şerefleri ve onurları için oynaması lazım." şeklindeki sözleri sonrası camia karıştı. Mustafa Cengiz ile futbolcular arasında yaşanan problem bugün yaşanan olaylar sonrası daha da büyüdü.
Başkan Mustafa Cengiz'in GS TV'de söylediği "Galatasaray'ın ayağa kalkması lazım. Özellikle futbolcularımızın şerefleri ve onurları için oynaması lazım." sözlerine Arda Turan başta olmak üzere tüm futbolculardan tepki gelmiş ve açıklama yapmak isteyen sarı-kırmızılı futbolcuları olaya el atan Fatih Terim engellemişti.
Yaşanan bu gelişmeler sonrası 2. Başkan Abdurrahim Albayrak Florya'da takımı ziyaret ederek tüm futbolcuların içinde olduğu bir kare paylaşmış, ancak fotoğrafta Fatih Terim'in yer almaması dikkat çekmişti.