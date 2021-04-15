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    • 15.04.2021 16:49
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    'da "Seks partisi" krizi! 'in sözleri sonrası futbolculardan flaş hamle

    Son dakika i | Galatasaray Başkanı 'in yaptığı açıklamalar sonrası sarı-kırmızılı kulüpte ipler gerildi. Cengiz'in futbolcuları kastederek "Şeref ve haysiyetlerini hatırlasınlar", "Seks partilerinden bıktık" sözleri sonrası futbolcular ile Başkan Cengiz arasındaki iplerin koptuğu öğrenildi.

    Galatasaray'da Seks partisi krizi! Futbolculardan flaş hamle

    Süper Lig'de son haftalarda üst üste yaptığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisine düşen Galatasaray'da kriz büyüyor. Başkan Mustafa Cengiz'in kulüp televizyonunda "Galatasaray'ın ayağa kalkması lazım. Özellikle futbolcularımızın şerefleri ve onurları için oynaması lazım." şeklindeki sözleri sonrası camia karıştı. Mustafa Cengiz ile futbolcular arasında yaşanan problem bugün yaşanan olaylar sonrası daha da büyüdü.

    Başkan Mustafa Cengiz'in GS TV'de söylediği "Galatasaray'ın ayağa kalkması lazım. Özellikle futbolcularımızın şerefleri ve onurları için oynaması lazım." sözlerine Arda Turan başta olmak üzere tüm futbolculardan tepki gelmiş ve açıklama yapmak isteyen sarı-kırmızılı futbolcuları olaya el atan Fatih Terim engellemişti.

    Yaşanan bu gelişmeler sonrası 2. Başkan Abdurrahim Albayrak Florya'da takımı ziyaret ederek tüm futbolcuların içinde olduğu bir kare paylaşmış, ancak fotoğrafta Fatih Terim'in yer almaması dikkat çekmişti.

        Bugün Milliyet Gazetesi'nde yer alan bir haber ise krizin daha da büyümesine neden oldu. İddiaya göre Mustafa Cengiz yaklaşık 20 kişilik yönetim kurulu üyesiyle beraber yaptığı toplantıda flaş sözler kullandı.

        Futbolcuların son dönemdeki performansını eleştiren Başkan Cengiz, "Donk'un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman... Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler" yorumunda bulundu.

        Sabah Gazetesi Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan'ın edindiği bilgiye göre, bu gelişmelerin ardından Galatasaraylı futbolcular antrenmana çıkmak istemedi.
            Haberler Spor Galatasaray'da "Seks partisi" krizi! Mustafa Cengiz'in sözleri sonrası futbolculardan flaş hamle