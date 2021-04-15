Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Fatih Terim ve Ryan Donk'a flaş tepki: Seks partilerinden bıktık

EĞLENCE GÖRÜNTÜLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

2019 yılında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Galatasaray'da Ryan Donk, Ryan Babel ve Mario Lemina'nın eğlence görüntüleri çok konuşulmuştu. Öte yandan Donk, derbi günü yaptığı paylaşımda 'Oğlum ameliyat olduğu için derbide oynayamayacağım.' açıklaması yapmıştı.