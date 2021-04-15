RAMAZAN İMSAKİYE
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Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Fatih Terim ve Ryan Donk'a flaş tepki: Seks partilerinden bıktık

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, genel kurul üyesi 20 kişilik grupla bir araya gelirken, futbolcular ve Teknik Direktör Fatih Terim hakkında çarpıcı şikayetlerde bulunduğu öğrenildi. Kulüp içinde yaşanan bazı durumlardan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Cengiz," Donk'un seks partilerinden bıktık." dedi.

15.04.2021 10:26 - Son Güncelleme: 15.04.2021 11:31
Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Fatih Terim ve Ryan Donk'a flaş tepki: Seks partilerinden bıktık

Geçtiğimiz günlerde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan ve takımın kötü gidişatı konusunda futbolcuları hedef alan sözler sarf eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, genel kurul üyelerine de dert yandı.

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Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Fatih Terim ve Ryan Donk'a flaş tepki: Seks partilerinden bıktık

Genel kurul üyesi 20 kişilik grupla bir araya gelen Başkan Cengiz, kulüpte yaşananları, özellikle futboldaki gelişmeleri anlatırken, birbirinden ilginç bilgiler verdi, şikayetlerini dile getirdi.

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Fatih Terim ve Ryan Donk'a flaş tepki: Seks partilerinden bıktık

Milliyet'te yer alan habere göre Mustafa Cengiz'in, özellikle Ryan Donk hakkında çarpıcı ifadeler kullandığı belirtildi.

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Fatih Terim ve Ryan Donk'a flaş tepki: Seks partilerinden bıktık

"DONK'UN SEKS PARTİLERİNDEN BIKTIK!"
Galatasaray'ın futbolda Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardında kalmasına gönderme yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Donk'un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman... Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler" diye konuştu.

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Fatih Terim ve Ryan Donk'a flaş tepki: Seks partilerinden bıktık

EĞLENCE GÖRÜNTÜLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU
2019 yılında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Galatasaray'da Ryan Donk, Ryan Babel ve Mario Lemina'nın eğlence görüntüleri çok konuşulmuştu. Öte yandan Donk, derbi günü yaptığı paylaşımda 'Oğlum ameliyat olduğu için derbide oynayamayacağım.' açıklaması yapmıştı.