Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Fatih Terim ve Ryan Donk'a flaş tepki: Seks partilerinden bıktık
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, genel kurul üyesi 20 kişilik grupla bir araya gelirken, futbolcular ve Teknik Direktör Fatih Terim hakkında çarpıcı şikayetlerde bulunduğu öğrenildi. Kulüp içinde yaşanan bazı durumlardan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Cengiz," Donk'un seks partilerinden bıktık." dedi.
15.04.2021 10:26
- Son Güncelleme: 15.04.2021 11:31
"DONK'UN SEKS PARTİLERİNDEN BIKTIK!"
Galatasaray'ın futbolda Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardında kalmasına gönderme yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Donk'un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman... Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler" diye konuştu.