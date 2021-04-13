Yüzlerce hastayı dolandıran sahte psikolog Adil Maviş mahkemede ifade değiştirdi: Yaşam koçuyum

İstanbul'da iddiaya göre psikoloji mezunu olmadığı halde kendisini psikolog olarak tanıtan ve hasta kabul ederek çeşitli psikolojik tedaviler uygulayan şahıs, Türk Psikologlar Derneği'ne gelen bir mail ile ortaya çıktı.



İddiaya göre; Adil Maviş isimli şahıs kendisini insanlara psikolog olarak tanıtarak hasta kabul ediyor ve hastalarına çeşitli psikolojik terapiler uyguluyordu. Adil Maviş ile ilgili Ankara'da bulunan Türk Psikologlar Derneği'ne gelen bir şikayet içerikli e-posta sonucu dernek harekete geçti.