Terör örgütü mensuplarına sahte pasaport düzenleyenler yakalandı! Portakal sıkacağını mühür basma aleti olarak kullanmışlar

M.A. ve M.T.'ye ait adreslerde yapılan aramalarda; 244 sahte pasaport, 320 sahte kimlik kartı, 45 sürücü belgesi, sağlık raporu, 297 sahte pasaport belgesi, 189 sahte kimlik belgesi, 2 kart okuyucu, 5 fotokopi makinesi, 4 bilgisayar, para detektörü, baskı makinesi, 2 belge tarayıcı, 2 kimlik kaplama makinesi, 6 yazıcı, 2 kart basım cihazı, 5 pres ve kağıt kesme makinesi, 104 sahte mühür ve kaşe ve çok sayıda resmi belgede sahtecilik suçuna konu materyal ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 800 dolar ele geçirildi.