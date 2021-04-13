Ramazan Şerbeti nasıl yapılır? Susatmayan şerbet nasıl yapılır? En güzel, pratik Ramazan şerbeti tarifleri!

Osmanlı'da sultan sofrasından fakir sofrasına kadar yer alan Ramazan şerbeti günümüzde kadar ulaşmış lezzetlerden biridir. Pek çok çeşitte yapılabilen Ramazan şerbetinin kırmızı erik ve kırmızı üzümlü olan tarifini sizler için derledik. Gazlı ve glikoz şurubu içeren içecekler yerine evde hazırlayacağınız kolay Ramazan şerbeti tarifi ile serinleyebilirsiniz. İşte Ramazan şerbetinin merak edilen tarihçesi…
RAMAZAN ŞERBETİ TARİFİ
Malzemeler:
Şerbet için;
1. 5 litre su
1 su bardağı (bir parmak eksik) şeker
2 çubuk tarçın
1 çay kaşığı karanfil
1 adet kök zencefil
Bir kaç tane kırmızı erik varsa kırmızı üzüm
Varsa kırmızı gıda boyası
YAPILIŞI:
Zencefil, karanfil ve çubuk tarçını tencereye al üzerine suyu döküp kaynatalım.
Bir kaç dk kaynatıp diğer kalan malzemeleri döküp kaynatmaya devam edelim.
İyice soğutup ince süzgeçten süzüp içelim.
Not: şekeri fazla tatlı gelirse su miktarını artırabilirsiniz. AFİYET OLSUN.