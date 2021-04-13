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    • Yaşam
    • 13.04.2021 14:32
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    • 13.04.2021 14:32
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    Bugün ne pişirsem? İftara ne yemeği yapsam? sofralarına özel nefis yemek tarifleri!

    Mübarek ayı sonunda geldi çattı. Ramazan ayında iftar sofralarının ayrı bir önemi vardır. Bugün ne pişirsem sorusuna yanıt arayan vatandaşlar internet üzerinden iftar menülerini sorguluyor. Ramazan ayında sağlıklı bir iftar sofrası kurmak isteyen kişiler için en güzel tarifleri sizler için derledik. 30 gün sürecek Ramazan ayı için birbirinden lezzetli, nefis iftar menüleri ile binlerce çeşit yemekle oluşturulan menüler sayesinde '?' derdinden kurtulup Ramazan'ın tadını çıkarabilirsiniz. İşte !

    takvim.com.tr
    Bugün ne pişirsem? İftara ne yemeği yapsam?

    Ramazan ayı bereketiyle sofralarımızı şenlendiriyor. Hiç bitmesin dediğimiz, bitmeye yakın hüzünlendiğimiz 11 ayın sultanı Ramazan ayında birbirinden çeşitli binlerce yemek sofralarımızda yerini alıyor. Ramazan ayı birçok güzel amelin yapılacağı, Allah'ın rızasının kazanılacağı bir mevsim. Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var.

    BUGÜN NE PİŞİRSEM?

    İLK GÜN İFTAR MENÜSÜ

    LEBENİYE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

    Lebeniye Çorbası Malzemeleri

    2,5 litre su

    1 su bardağı haşlanmış nohut

    1 su bardağı pirinç

    Kıymalı Köfteler için Malzemeler

    100 gr. dana kıyma

    1 adet soğan – rende

    Tuz

    Karabiber

    Bulgurlu Köfteler için Malzemeler

    1 su bardağı ince bulgur

    ½ su bardağı un

    1 adet yumurta

    ¼ su bardağı su

    Tuz

    Kırmızı pul biber

    Meyanesi için Malzemeler

    500 gr. süzme yoğurt

    1 adet yumurta sarısı

    Üzeri için Malzemeler

    1 yemek kaşığı zeytinyağı

    1 yemek kaşığı kuru nane

    Lebeniye Çorbası yapılışı

    Nohutları akşamdan ıslatın ve haşlayın. Kaynayan suya haşlanmış olan nohudu ve pirinçleri alın ve kaynamaya bırakın. Bulgur, un, yumurta, tuz, kırmızı pul biberi bir kaba alıp su ilave ederek yoğurun. Nohut büyüklüğünde köfteler hazırlayıp nohut ve pirincin olduğu tencereye koyun. Diğer tarafta kıyma, soğan, tuz ve karabiberi yoğurup nohut büyüklüğünde köfteler hazırlayın ve kızartın.

    Kızartılan köfteleri pirinç ve nohuda ekleyin. Terbiyesi için bir kapta süzme yoğurt ve yumurtayı karıştırın, üzerine çorbadan bir kepçe alıp ılıtıp yeniden bu karışım çorbaya ilave edin ve sürekli karıştırın. Tuz ve karabiber ile lezzetlendirin. Sos için tereyağını eritin ve kuru nane ekleyin. Pişmiş olan çorbanın üzerine sosu döküp servis edin.

        TAS KEBABI TARİFİ NASIL YAPILIR?

        Tas kebebı malzemeleri

        2 yemek kaşığı tereyağı

        750 gr. kuşbaşı kuzu but – kemiksiz

        1 adet büyük boy soğan – iri yemeklik doğranmış

        2 – 3 adet sivri biber

        2 diş sarımsak

        2 adet domates

        1 tatlı kaşığı domates salçası

        1,5 su bardağı su

        Tuz

        Karabiber

        ½ bağ maydanoz

        Tas Kebabı Yapılışı

        Tencerenizi ocağa alın ve tereyağını eritin. Etleri ilave edin ve suyunu bırakıp tekrar çekene, renk alana kadar pişirin. Ardından soğan, biber ve sarımsağı ilave edin ve kavurun. Çekirdeklerini çıkarıp, küp doğradığınız domatesleri tencereye ilave edin ve bir tur karıştırın. Domates salçasını da ilave edip hafif kavurun. Ardından tuz, karabiber ve suyu ilave edip iyice karıştırın. Bir taşım kaynadıktan sonra altını kısın ve tencerenin kapağı kapalı olacak şekilde bir saat pişirin. Etler piştikten sonra ince kıyılmış maydanoz ile süsleyip sıcak servis edin.

        ZEYTİNYAĞLI KURU PATLICAN DOLMASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

        Kuru patlıcan dolması malzemeleri

        2 su bardağı pirinç

        1 adet büyük kuru soğan

        4 diş sarımsak

        1 tatlı kaşığı kuru nane

        1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

        Tuz

        Limon suyu

        1 yemek kaşığı biber salçası

        Yarım çay bardağı su

        Yarım su bardağı zeytinyağı

        Kurutulmuş patlıcan ve biber

        Kuru patlıcan dolması yapılışı

        Öncelikle kurutulmuş patlıcan ve biberleri sıcak suda haşlayın. İç harcı için soğan ve sarımsağı rendeleyin. Ardından bütün malzemeleri ekleyip karıştırın. Harcı haşladığımız patlıcan ve biberlerin içine yarıya kadar doldurun ve tencereye dizin. Bütün işlemler bittikten sonra dolmaların üzerine biraz zeytinyağı gezdirip bir fiske tuz atın. Biberlerin üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Üzerine ağırlık yapması için porselen tabak kapatın. Su kendini çekene kadar kısık ateşte pişirin.

        TEL ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI NASIL YAPILIR?

        Tel Şehriyeli Pirinç Pilavı Malzemeleri

        ½ su bardağı tel şehriye

        2 yemek kaşığı zeytinyağı

        2 yemek kaşığı tereyağı

        2 su bardağı pirinç

        3 su bardağı su

        Tuz

        Beyaz biber

        1 küçük yaprak defne yaprağı

        Tel Şehriyeli Pirinç Pilavı Yapılışı

        Tencerenizi ocağa alın ve ısıtın.

        Isınan tencerenizin içerisine tel şehriyeyi ekleyip renk alana kadar kavurun.

        Kavrulan şehriyenizin içerisine tereyağı ve zeytinyağını ilave edip karıştırın.

        Ardından yıkadığınız pirinçleri ilave edin.

        Suyunu ilave edin.

        Tuz, beyaz biber ve defne yaprağını ilave edip karıştırın.

        Ardından kapağını kapatın ve kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte pişmeye bırakın.

        Pilavınız pişince bir tur karıştırın altını kapatın ve defne yaprağını içinden çıkartın.

        Tencerenizin üzerine havlu kağıt serip kapağını kapatıp demlenmeye bırakın.

            GAVURDAĞI SALATASI NASIL YAPILIR?

            Gavurdağı Salatası Malzemeleri

            4-5 adet salkım domates

            2 adet taze soğan

            1 küçük boy kuru soğan

            2 adet sivri biber

            5-6 dal maydanoz

            5-6 dal taze nane

            1 diş sarımsak

            1 avuç ceviz

            Sos için Malzemeler

            ½ çay bardağı zeytinyağı

            ½ adet limon suyu

            Nar ekşisi

            Kırmızı pul biber

            Sumak

            Tuz

            Karabiber

            Gavurdağı Salatası Yapılışı

            Domatesleri küçük küp doğrayın. Maydanoz ve naneyi ince kıyın. Taze soğan sarımsak ve kuru soğanı çok küçük doğrayın.

            Cevizleri iri dövün veya bıçakla kıyın. Bütün malzemeleri bir kâsenin içine alın karıştırın. Zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve baharatlarını ilave edin karıştırın. Servis tabağına alın ve cevizleri ilave edin.

            GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

            Güllaç Tarifi Malzemeleri

            1 paket güllaç

            1-2 avuç dövülmüş antep fıstığı

            200 gr. file badem

            4 su bardağı toz şeker

            2,5 lt süt

            ½ su bardağı gülsuyu

            Güllaç Yapılışı

            Sütü kaynattıktan sonra şekeri ve gül suyunu ilave ederek karıştırın ve ılıktaştırın..Sonra bu ılık sütü,bir güllaç yaprağını içine alacak genişlikte yüksek kenarlı bir tepsinin içine koyun.Yine güllaç yapraklarını içine rahatça alabilecek başka bir yüksek kenarlı tepsinin dibine de,bir kepçe süt koyun.

            Paketteki güllaç yapraklarının yarısını,ilk tepsideki ılık sütün içine teker teker batırıp çıkarın.Çıkardığınız yaprağı hemen diğer tepsiye yerleştirin.Her yaprağın arasına yarım kepçe süt koyun.File bademi,döşediğiniz güllaç yapraklarının üstüne bolca serpin.Kalan güllaç yapraklarını da tek tek süte batırıp aynı şekilde tepsiye üst üste dizin.Yaprakların aralarına yarım kepçe süt gezdirmeyi unutmayın.

            Artan sütü güllaçların üstüne gezdirerek döktükten sonra genişçe bir kapağı üzerine kapatın.Güllaçlar sütü iyice eminceye kadar bekletin. İstediğiniz şekilde keserek ve antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.
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            Haberler Yaşam Bugün ne pişirsem? İftara ne yemeği yapsam? Ramazan sofralarına özel nefis yemek tarifleri!