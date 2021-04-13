Ramazan ayı bereketiyle sofralarımızı şenlendiriyor. Hiç bitmesin dediğimiz, bitmeye yakın hüzünlendiğimiz 11 ayın sultanı Ramazan ayında birbirinden çeşitli binlerce yemek sofralarımızda yerini alıyor. Ramazan ayı birçok güzel amelin yapılacağı, Allah'ın rızasının kazanılacağı bir mevsim. Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var.
BUGÜN NE PİŞİRSEM?
İLK GÜN İFTAR MENÜSÜ
LEBENİYE ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Lebeniye Çorbası Malzemeleri
2,5 litre su
1 su bardağı haşlanmış nohut
1 su bardağı pirinç
Kıymalı Köfteler için Malzemeler
100 gr. dana kıyma
1 adet soğan – rende
Tuz
Karabiber
Bulgurlu Köfteler için Malzemeler
1 su bardağı ince bulgur
½ su bardağı un
1 adet yumurta
¼ su bardağı su
Tuz
Kırmızı pul biber
Meyanesi için Malzemeler
500 gr. süzme yoğurt
1 adet yumurta sarısı
Üzeri için Malzemeler
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı kuru nane
Lebeniye Çorbası yapılışı
Nohutları akşamdan ıslatın ve haşlayın. Kaynayan suya haşlanmış olan nohudu ve pirinçleri alın ve kaynamaya bırakın. Bulgur, un, yumurta, tuz, kırmızı pul biberi bir kaba alıp su ilave ederek yoğurun. Nohut büyüklüğünde köfteler hazırlayıp nohut ve pirincin olduğu tencereye koyun. Diğer tarafta kıyma, soğan, tuz ve karabiberi yoğurup nohut büyüklüğünde köfteler hazırlayın ve kızartın.
Kızartılan köfteleri pirinç ve nohuda ekleyin. Terbiyesi için bir kapta süzme yoğurt ve yumurtayı karıştırın, üzerine çorbadan bir kepçe alıp ılıtıp yeniden bu karışım çorbaya ilave edin ve sürekli karıştırın. Tuz ve karabiber ile lezzetlendirin. Sos için tereyağını eritin ve kuru nane ekleyin. Pişmiş olan çorbanın üzerine sosu döküp servis edin.