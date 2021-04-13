Bulgurlu Köfteler için Malzemeler

1 su bardağı ince bulgur

½ su bardağı un

1 adet yumurta

¼ su bardağı su

Tuz

Kırmızı pul biber

Meyanesi için Malzemeler

500 gr. süzme yoğurt

1 adet yumurta sarısı

Üzeri için Malzemeler

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı kuru nane

Lebeniye Çorbası yapılışı

Nohutları akşamdan ıslatın ve haşlayın. Kaynayan suya haşlanmış olan nohudu ve pirinçleri alın ve kaynamaya bırakın. Bulgur, un, yumurta, tuz, kırmızı pul biberi bir kaba alıp su ilave ederek yoğurun. Nohut büyüklüğünde köfteler hazırlayıp nohut ve pirincin olduğu tencereye koyun. Diğer tarafta kıyma, soğan, tuz ve karabiberi yoğurup nohut büyüklüğünde köfteler hazırlayın ve kızartın.

Kızartılan köfteleri pirinç ve nohuda ekleyin. Terbiyesi için bir kapta süzme yoğurt ve yumurtayı karıştırın, üzerine çorbadan bir kepçe alıp ılıtıp yeniden bu karışım çorbaya ilave edin ve sürekli karıştırın. Tuz ve karabiber ile lezzetlendirin. Sos için tereyağını eritin ve kuru nane ekleyin. Pişmiş olan çorbanın üzerine sosu döküp servis edin.