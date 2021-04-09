Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 9 Nisan 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer arıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız;
Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
Tarzımla ortamlarda kendimi belli ederim
Esengül ile Ersin Özcan'ın yakışıklısı Kuzey Aras Özcan
Yeni Kıvanç Tatlıtuğ geliyoy açılın yoldan
Behice ile Yusuf Akman'ın yakışıklısı Dorukhan Akman
Kızlay bakışıma yollay yüyüşüme hasta - Arda
Funda ile Özgür Subaşı'nın yakışıklıları Arda ve Tuna
Yeşil sahalar hazır olun Yeni Ronaldo geliyor - Tuna
Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
Tarzımla ortamlarda kendimi belli ederim
Esengül ile Ersin Özcan'ın yakışıklısı Kuzey Aras Özcan
Yeni Kıvanç Tatlıtuğ geliyoy açılın yoldan
Behice ile Yusuf Akman'ın yakışıklısı Dorukhan Akman
Kızlay bakışıma yollay yüyüşüme hasta - Arda
Funda ile Özgür Subaşı'nın yakışıklıları Arda ve Tuna
Yeşil sahalar hazır olun Yeni Ronaldo geliyor - Tuna