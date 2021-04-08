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    • 09.04.2021 00:10
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    'da otomobiller çarpıştı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

    'nın ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza bölgesine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi gönderildi.

    AA
    Manisa'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

    Alınan bilgiye göre, aynı yönde seyreden ve henüz sürücüleri belirlenemeyen 45 ADT 994 plakalı otomobil ile 35 AGT 503 plakalı otomobil, Avşar Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Kaza nedeniyle hurdaya dönen 45 ADT 994 plakalı araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

    Ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Metin Danış (38) ile Yusuf Şen (35) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ağır yaralı Orhan Eyüpoğlu (32), Nazmi Akşit (25), Ayşe Çakır (24) ve Mehmet Aykaç'ın (32) tedavisi sürüyor.

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