Çankaya ilçesi İmrahor Vadisi'nde yaşayan sokak hayvanlarını beslemeye gelen Sokakta Kalanlar Derneği Başkanı Faruk Açık, yol kenarında bir köpeğin ölüsünü gördü.
Araçtan inerek çevreyi inceleyen Açık, İmrahor Deresi yatağına poşetlere doldurularak atılan çok sayıda ölü köpekleri buldu.
Açık'ın haber vermesi üzerine doğa koruma polisleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri hayvanların bulunduğu alana geldi. Yapılan incelemede 30'un üzerinde ölü köpeğin intraket ile patilerinden damar yollarının açıldığı fark edildi. Ölü köpekler daha sonra belediye ekiplerince alandan toplandı.
"BU HAYVANLARIN ÇÖP MUAMELESİ GÖRMESİ VE SÜREKLİ DIŞLANMASINI KINIYORUZ"