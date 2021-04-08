Köpekleri bulan Faruk Açık, her akşam alanda besleme yapmaya geldiğini belirterek, "Akşam 18.00 sırlarında bu civarda besleme yapıyoruz. Beslemeye giderken yol üzerine bir ceset fark ettik. Araçtan indiğimizde, dere yatağında poşetler içinde onlarcası vardı. Muhtemelen diğer köpekler tarafından çıkartılmış bir ceset. Daha önce fark etmedik çünkü günlük bu güzergahta hareket halindeyiz. Poşetlere baktığımızda bebekler, ayaklarında bandajlar, damar yolları açık bağlanmış vaziyetteydi. Sayı 30'un üzerinde, gelen ekipler de kontrol etti. Kim ya da kimler tarafından bırakıldığını bilmiyoruz ama bu hayvanların artık bu dünyada çöp muamelesi görmesi ve toplum tarafından sürekli dışlanmasını şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.

"NORMAL BİR VATANDAŞ SERUM TAKIP BEN BUNU ZEHİRLEYEYİM DEMEZ"