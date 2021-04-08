Bolu Dağı’nda kar yağışı başladı

Meteoroloji'nin dün yaptığı uyarıda tüm yurdun kuzeybatı kesiminden başlayarak sıcaklıkların düşeceği soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtilmişti. Yurtta Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren devam eden sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kar yağışının devam ettiği D-100 karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde ekipler herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırlıklı şekilde bekletiliyor. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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