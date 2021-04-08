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    • 08.04.2021 17:41
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    • 08.04.2021 17:45
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    Dağı’nda yağışı başladı

    ’da, D-100 ayolu ve kesiminde yağmurun ardından başlayan kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri, gece boyunca devam etmesi beklenen kar yağışına karşı teyakkuzda bekliyor. İşte detaylar...

    AJANSLAR
    Bolu Dağı’nda kar yağışı başladı

    'nin dün yaptığı uyarıda tüm yurdun kuzeybatı kesiminden başlayarak sıcaklıkların düşeceği soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtilmişti. Yurtta 'da, sabah saatlerinden itibaren devam eden sağanak yağış yerini yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, , Elmalık, Bakacak, , Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor.

    Güzergahta görev yapan trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

    Kar yağışının devam ettiği D-100 karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde ekipler herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırlıklı şekilde bekletiliyor. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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