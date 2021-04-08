İlçeye bağlı Kızyusuflu köyünde ormanlık alanda duman çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen 177 Alo Orman Yangını hattına ihbar etti. İhbar üzerine yangın bölgesine Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve yangın ilk müdahale ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekipler müdahale etti.

"ŞURAYA KÜÇÜK BİR ATEŞ YAKMIŞTIM..."

Yangının çıktığı ormanlık alanın yanındaki tarlada zeytin ağaçlarına bakım yapan Habip Çıplak isimli yaşlı adam, yangını kendisinin çıkardığını soluk soluğa itiraf ederek "Yangın benim yüzümden çıktı. Şuraya küçük bir ateş yakmıştım. Ateş bir anda büyüdü ağaçlara sıçradı. Önünü alamadım" şeklinde konuştu.

İtfaiye ekipleri arazözlerle alevleri söndürmeye çalışırken, yangını çıkaran yaşlı adam da eline aldığı çalıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Yaklaşık 4 dönüm çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alandaki yangın, ekiplerin yaptığı müdahale sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN