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    • 08.04.2021 18:09
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    ’de ... Çıkardığı orman ını çalıyla söndürmeye çalıştı

    ’nin ilçesinde ormanda ateş yakan yaşlı adam, çıkardı. İtfaiye ekipleri arazözlerle alevleri söndürmeye çalışırken, yangını çıkaran yaşlı adam da eline aldığı çalıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. İşte ayrıntılar...

    İHA
    Çıkardığı orman yangınını çalıyla söndürmeye çalıştı

    İlçeye bağlı köyünde ormanlık alanda duman çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen hattına ihbar etti. İhbar üzerine bölgesine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve yangın ilk müdahale ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekipler müdahale etti.

    "ŞURAYA KÜÇÜK BİR ATEŞ YAKMIŞTIM..."

    Yangının çıktığı ormanlık alanın yanındaki tarlada zeytin ağaçlarına bakım yapan isimli yaşlı adam, yangını kendisinin çıkardığını soluk soluğa itiraf ederek "Yangın benim yüzümden çıktı. Şuraya küçük bir ateş yakmıştım. Ateş bir anda büyüdü ağaçlara sıçradı. Önünü alamadım" şeklinde konuştu.

    İtfaiye ekipleri arazözlerle alevleri söndürmeye çalışırken, yangını çıkaran yaşlı adam da eline aldığı çalıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı.

    Yaklaşık 4 dönüm çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alandaki yangın, ekiplerin yaptığı müdahale sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.

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    Haberler Yaşam Osmaniye’de tuhaf olay... Çıkardığı orman yangınını çalıyla söndürmeye çalıştı