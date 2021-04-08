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    • 08.04.2021 08:06
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    SON DAKİKA: İstanbul'da sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı!

    Son dakika haberi! İstanbul’da etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yer yer sağanak şeklinde etkili olan yağışla karşılaşan vatandaşların şemsiyelerinin eğildiği görüldü. Kent genelindeki trafik yoğunluğunun da yüzde 58’e dayandığı görüldü.

    İHA
    İstanbul'da sağanak yağış! Şemsiyeler de korumadı

    İstanbul'u etkisi altına alması beklenen yağışlı ve soğuk hava sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

    Kentin birçok noktasında sağanak şeklinde etkili olan yağmur soğuk havanın etkisiyle vatandaşlara zor anlar yaşattı.

    ŞEMSİYELER RÜZGARA DAYANAMADI
    Yağmura karşı önlemini alan vatandaşlar ise şemsiyeleri ile birlikte zor anlar yaşadı. Rüzgârın hızının şemsiyeleri yamulttuğu görüldü. Yağmurlu ve soğuk havanın bir süre boyunca İstanbul'da etkili olması bekleniyor.

    TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 58
    İBB Trafik Uygulamasında da kent genelindeki trafik yoğunluğunun saat 08.00 itibarıyla yüzde 58 olduğu görüldü.

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE YER YER KAR BEKLENİYOR
        Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Yozgat ve Kırşehir çevreleri ile Trakya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde sabah saatlerinde toz taşınımı beklenmektedir. Hava sıcaklığı kuzey İç ve batı kesimlerde 6 ila 12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güney yönlerden, Marmara ile zamanla batı kesimlerde kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
        Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI
        Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde sabah saatlerinde toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Trakya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        ÇANAKKALE °C, 9°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 8°C
        Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        KOCAELİ °C, 9°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

            A.KARAHİSAR °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

            İZMİR °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

            MANİSA °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            MUĞLA °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

            AKDENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in, gece saatlerinden sonra Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ADANA °C, 22°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

            ANTALYA °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

            HATAY °C, 23°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı

            ISPARTA °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Eskişehir çevrelerinin yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısı ile Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

            ÇANKIRI °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            KONYA °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

                BATI KARADENİZ
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

                BOLU °C, 14°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                DÜZCE °C, 12°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                KASTAMONU °C, 17°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                ZONGULDAK °C, 10°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz Bölümü ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

                AMASYA °C, 25°C
                Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

                ARTVİN °C, 28°C
                Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

                SAMSUN °C, 15°C
                Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

                TRABZON °C, 17°C
                Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

                DOĞU ANADOLU
                Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

                ERZURUM °C, 17°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                HAKKARİ °C, 18°C
                Parçalı ve az bulutlu

                KARS °C, 18°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                VAN °C, 18°C
                Parçalı ve az bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde toz taşınımı beklenmektedir.

                DİYARBAKIR 10°C, 25°C
                Az bulutlu

                GAZİANTEP 10°C, 23°C
                Az bulutlu

                SİİRT 14°C, 25°C
                Az bulutlu

                ŞANLIURFA 14°C, 27°C
                Az bulutlu

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                Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul'da sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı!