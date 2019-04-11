Ankara Batıkent'te yaşanan vahşeti yüz binlerce hayvansever lanetledi

Ankara Batıkent'te önceki akşam korkunç bir olay yaşandı... Bazı vicdansızlar, sokak köpeklerine zehirli tavuk dağıttı. Tavuk parçalarını yiyen hayvanlar ise kısa bir süre sonra fenalaşıp, yere yığıldı. Toplam 16 sokak köpeği telef oldu. Hayvanların ölüsünü bulan vatandaşlar ise hemen yetkilileri aradı. İhbarlar üzerine bölgeye giden ekipler, köpeklerin zehirlendiğini saptadı. Katliamın yaşandığı alana akın eden 200 hayvansever de araziye bırakılan zehirli tavuk eti parçalarını toplayıp, polise ulaştırdı.



3 CANİ GÖZALTINA ALINDI

Levent Ö., Musa D. ve Aydın G., polis ekiplerinin çalışması sonucu dün akşam yakalandı. Sebze halinde balıkçılık yapan ve aynı mahallede oturan Ö.'nün köpeklerden rahatsızlık duyduğu, bu nedenle de oto yıkamacılığı yapan Musa D. ve Aydın G.'ye köpekleri zehirlemeleri için para verdiği öğrenildi. Öte yandan korkunç olay Twitter gündeminde de bir numaraydı. Yüz binlerce hayvansever insanlık dışı olaya tepki yağdırdı.







Twitter

Artık insanlığımızdan utanır olduk.

Allah'ın bu sessiz kullarından ne istediniz.

Ölen hayvanlar değil, ölen insanlık.

Aç bir hayvanı açlığından vuracak kadar alçaksınız.

Bunu yapanların insanlıkla alakası olamaz.

Hayvan hakları kanunu bir an önce çıksın.

Bu dünyanın tek sahibi siz değilsiniz unutmayın, insanlığın yüz karaları...