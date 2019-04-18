Çankaya'nın Beytepe Mahallesi 1787'nci sokak üzerindeki boş arazide köpek ölülerini görenler, belediyeye ve polise haber verdi. İhbarla gelen Çankaya Belediyesi ekipleri, bölgede telef olan 7 köpeği buldu, 2 köpek ise tedavi için veteriner kliniğine götürüldü. Köpeklerin yanında ise zehirli olduğu iddia edilen sosisler tespit edildi.