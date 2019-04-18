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  • 18.04.2019 15:11
  • Son Güncelleme: 18.04.2019 15:27

'da yine vahşet! Boş arazide 7 köpek ölüsü bulundu

'nın Çankaya ilçesinde, boş arazide 7 köpek ölüsü bulundu. Köpeklerin yanında, zehirli olduğu iddia edilen sosisler bulunurken, gözyaşı döken hayvanseverler, olaya tepki gösterdi.

Çankaya'nın Beytepe Mahallesi 1787'nci sokak üzerindeki boş arazide köpek ölülerini görenler, belediyeye ve polise haber verdi. İhbarla gelen Çankaya Belediyesi ekipleri, bölgede telef olan 7 köpeği buldu, 2 köpek ise tedavi için veteriner kliniğine götürüldü. Köpeklerin yanında ise zehirli olduğu iddia edilen sosisler tespit edildi.

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